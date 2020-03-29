Спрос растет: Как житель прифронтовой Марьинки зарабатывает на перепелах (Фото)

Житель прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.) Юрий уже 4 года занимается разведением перепелов в родном городе. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

До вооруженного конфликта Юрий жил в Марьинке и работал в Донецке, но с началом боевых действий пришлось и оставить работу, и уехать на время. Совсем уезжать из родного города Юрий не захотел, но работу было не найти, и молодой человек начал изучать как наладить разные виды бизнеса, чтобы обеспечивать семью.

Брат Юрия разводил перепелов, но только для себя. Вдохновившись идеей, Юрий решил тоже попробовать. Переделав летнюю кухню и собрав клетки для птиц, он нашел поставщиков кормов, купил небольшой инкубатор и первых перепелов.

Поначалу было непросто, но за первой партией пошла вторая, третья и четвертая. Вскоре Юрий наладил сбыт. Спрос продолжал расти, а значит можно было расширяться – покупать новые инкубаторы. Самодельные не годились, ведь перепелам нужна стабильная температура и влажность.

Тогда Юрий поучаствовал в проекте #EU4Youth и получил грантовую помощь на развитие бизнеса. Это позволило ему купить новый качественный инкубатор на 1 000 яиц. «В нем вылуплялось гораздо больше птенцов, и, соответственно, у Юрия увеличились продажа и прибыль. Но и спрос не уменьшается, а только наоборот! Поэтому в ближайших планах у мужчины построить дополнительное помещение», – говорится в сообщении.

Ежедневно в 5 часов утра у Юрия звонит будильник. Вне зависимости от дня недели и погоды он встает и идет в птичник, где его ждут 5 500 перепелов. Надо почистить клетки, осмотреть всех птиц, проверить инкубаторы, покормить, налить воду и пересадить вылупившихся птенцов.