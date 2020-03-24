Заказывать продукты онлайн во время вспышки COVID-19 безопасно, – Минздрав Украины

Делать онлайн-заказ продуктов питания во время вспышки COVID-19 безопасно. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, в связи с карантином Минздрав Украины рекомендует гражданам воздержаться от посещения мест скопления людей и для минимизации контактов, по возможности, пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов питания. «Онлайн-упаковку товара ни в коем случае не может делать человек с симптомами заболевания. Процесс приготовления пищи и упаковки покупок тщательно контролируется системой управления качеством пищевых продуктов. Поэтому субъекты хозяйствования обеспечивают качественную подготовку продуктов питания для доставки людям, в том числе и тем пациентам, которые находятся в самоизоляции», – сообщил Ляшко.

В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и перекладывать продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару.

Напомним, во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.