Принятые на встрече в Нормандском формате решения должны воплощаться в жизнь, – Маас

Нужны прогресс, продвижение, чтобы решения, которые были приняты на встрече в Нормандском формате, воплощались в жизнь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 марта, во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой видеоконференции сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Этот кризис должен всех нас разбудить и побудить к поиску быстрых решений. Нам нужны сейчас прогресс, продвижение, чтобы решения, которые были приняты на встрече "нормандской четверки", а также в Минске, Минские договоренности – чтобы все это воплощалось в жизнь», – сказал Хайко Маас.

«К этому относится разведение войск, [открытие] большего количества пунктов пересечения линии разграничения, поставки, поддержка мирного населения и, конечно, поддержание режима прекращения огня», – пояснил глава МИД Германии.

По его словам, в Германии приветствуют импульсы от президента Украины Владимира Зеленского. «В том плане, что наконец-то прошел Нормандский саммит. Снова проходят встречи. Мы знаем от моего коллеги, нового министра иностранных дел [Украины], что проходит постоянная работа», – сказал министр иностранных дел Германии.

Хайко Маас высказал надежду, что в ближайшее время, когда это будет возможно, состоится его личная встреча с Дмитрием Кулебой, и дипломаты продолжат работу над всеми вопросами. В особенности над теми, что касаются войны на Донбассе.

«Люди слишком долго страдают. В этом деле я хочу пообещать вам полную поддержку Федерального правительства Германии», – резюмировал глава МИД Германии.