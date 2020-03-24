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В Донецкой области 13 человек с подозрением на коронавирус, – облгосадминистрация

24.03.20 14:36
Александр Педенко / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Александр Педенко / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области 13 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию ожидают результата лабораторных исследований. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 марта, сообщил на брифинге в Краматорске начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«В Донецкой области остается 1 лабораторно подтвержденный случай, и на утро сегодня ожидали подтверждения еще 11 человек. Сейчас появились 2 новых подозрения – ребенок, который вернулся из Египта, и женщина, вернувшаяся из Турции», – сказал Педенко.

Он также добавил, что пациенты госпитализированы, и лабораторные исследования их анализов будут также проведены.

Напомним, в Мариуполе состояние пациента, у которого ранее подтвердили коронавирус, улучшается.

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