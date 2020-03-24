Более 50 тыс. грн штрафов: На Донетчине суды вынесли первые решения за нарушение правил карантина

В Донецкой области суд вынес первые решения относительно заведений, где полиция обнаружила нарушение правил карантина. На нарушителей наложены штрафы на сумму более 50 тыс. грн. Административную ответственность понесли лица, которые продолжали торговать вопреки закону и предупреждениям полицейских в Славянске и Курахово. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что суды Донетчины рассмотрели первые два админпротокола по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

«В Курахово полицейские вынесли постановление на владелицу торгового павильона, где была организована продажа и употребление спиртных напитков. Женщина не прекратила работу учреждения и продолжала принимать посетителей, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина. По решению суда, она должна уплатить в местный бюджет 34 тыс. грн штрафа», – рассказали в полиции.

Аналогичное решение принял суд в Славянске, где к ответственности привлекли продавца магазина непродовольственных товаров. На человека наложен штраф в размере 17 тыс. грн.

«Полицейские продолжают профилактическую работу с гражданами, во время которой информируют о необходимости соблюдения карантинных мероприятий. Главная задача полиции – не наказывать, а предотвратить опасность. По состоянию на утро 24 марта на Донетчине составлены 145 административных протоколов в отношении субъектов хозяйствования и пассажирских перевозчиков, которые нарушили правила карантина, несмотря на предупреждение правоохранителей», – отметили в полиции.