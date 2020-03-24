Луганщина получила первую партию тестов для диагностики COVID-19 и закупила 20 аппаратов ИВЛ

Луганская область получила первую партию экспресс-тестов и тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследования) для диагностики на коронавирус. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время брифинга для СМИ, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Луганщина получила 1 728 ПЦР и 5 тысяч экспресс-тестов, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях. А также респираторы и защитные костюмы. Сейчас все бригады "скорой помощи" укомплектованы необходимым. Полученные тесты и индивидуальные средства защиты будут распределены между больницами по необходимости», – сообщил он.

По словам главы области, уже на следующей неделе на базе вирусологической лаборатории Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины можно будет проводить тестирование на коронавирус методом ПЦР-исследования. «В противодействии распространению коронавирусной инфекции нам начал помогать бизнес. На три базовые больницы дополнительно направлено по 220 тыс. грн, Рубежанский городской больница получила 300 тыс.», – заявил Гайдай.

Как уточняется, сейчас в Луганской области, в случае необходимости, для лечения пациентов с признаками заболевания COVID-19 могут быть мобилизованы 258 койко-мест в инфекционных отделениях. «Учитывая нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, закуплены еще 20 аппаратов ИВЛ, которые поступят на следующей неделе», – говорится в сообщении.

Также Гайдай заявил, что при обустройстве инфекционных отделений учитываются потребности специалистов.

Он также акцентировал, что на сегодня в области нет ни одного подтвержденного подозрения заражения коронавирусом SARS-CoV-2. «Несмотря на негативный первый тест, пробы двух человек направлены на повторный анализ. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель временно неподконтрольной территории, вернувшийся из Польши», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, в Луганской области должны ввести тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной ПЦР-исследования, а также будут проводить температурный скрининг водителей такси.

Также сообщалось, что, по мнению благотворительного фонда «Восток SOS», в прифронтовых больницах Луганской области состояние материально-технического обеспечения и готовности к возможной эпидемии COVID-19 является критическим.

Напомним, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.