С признаками COVID-19: В «ЛНР» от пневмонии умерли девять человек

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «администрации республик» убеждают население, что заболевших коронавирусом не зафиксировано. Однако на прошлой неделе в «ЛНР» от пневмонии умерли 9 человек. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено», – говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой.

Помимо этого, по данным ГУР, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. «Так, на прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли 9 человек. Однако, по заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки, присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах», – сказано в сообщении.