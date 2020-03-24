Создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО вызовет общественный конфликт, – Климкин

Согласие Украины на создание Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) может стать точкой невозврата, после которой общественный конфликт не предотвратить. Об этом сегодня, 24 марта, на своей странице в Facebook написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в тот день, когда произойдет формальное согласование решения о создании Консультативного совета с «администрациями республик» мы можем «проснуться в стране, в которой гражданская война и гражданский конфликт».

«Именно в этот день начнется демонтаж международной поддержки, причем не только санкций: а на кого следует давить, если в стране гражданский конфликт? Может, на Украину, как постоянно говорят в Москве? В Москве начнется настоящий праздник, ведь это то, чего Кремль хотел все эти годы. Наши иски к России в международных судах сразу потеряют свои перспективы, ведь к чему там будет Россия?», – написал Климкин.

Экс-министр МИД считает, что подобная ситуация станет самым большим подарком, которого желает Москва.

Он также отметил, что согласно решению ТКГ создается не просто площадка для прямого диалога, а специальный формат с согласованными процедурами, чтобы предоставить Москве все необходимые аргументы.

Кроме того, Климкин уточнил, что несколько недель рассказывал всем, что такое «формула Штайнмайера» и почему она не имеет никакого смысла за рамками согласованного всеми плана освобождения Донбасса. «Но эта формула вообще теряется на фоне решения о прямом диалоге, где Россия приобретает такой же статус, как Германия и Франция», – подчеркнул экс-министр.

Он убежден, что согласие на создание Консультативного совета может стать точкой неотвратимого общественного конфликта. «Есть еще дюжина причин, почему соглашаться на создание этого так называемого совета нельзя ни при каких условиях, однако главная – это точка невозврата, после которой общественный конфликт не предотвратить. На фоне коронавируса и экономического кризиса», – считает дипломат.

Климкин выразил надежду, что роковых ошибок никто не допустит, ведь «за них придется расплачиваться Украине своим существованием».

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей