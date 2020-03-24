Многие не выдерживают: Бывший пленник рассказал о пытках в тюрьмах «ЛНР»

Бывший пленник участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) предоставил Службе безопасности Украины (СБУ) свидетельства об издевательствах в тюрьмах «ЛНР». Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины продолжает фиксировать показания бывших пленников пророссийских террористов о фактах нарушения законности и прав человека на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей», – сказано в сообщении.

Так, в СБУ обратился житель Лисичанска, который в 2014 году был узником НВФ и провел 10 месяцев в Луганском следственном изоляторе. Мужчина рассказал правоохранителям о пережитых в застенках террористов издевательствах.

По его словам, в исправительных учреждениях практикуются пытки и жестокие избиения заключенных. В СИЗО часто приезжают участники НВФ и «отрабатывают навыки» на задержанных. «Многие из осужденных не выдерживают таких издевательств и причиняют себе вред. Смерти, вызванные избиениями, оккупационная администрация выдает за естественные», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, спецслужба тщательно собирает и документирует все свидетельства, полученные от бывших пленников НВФ. «Сейчас собрана огромная доказательная база относительно преступлений пророссийских боевиков против мирного населения. СБУ уже объявила о подозрении в террористической деятельности девяти представителям "управления исполнения наказаний" так называемой ЛНР, в том числе начальникам колоний и других структурных подразделений фейковой пенитенциарной системы», – отметили в СБУ.