Для переселенцев: Как оплачивать коммунальные услуги за период карантина

В Украине, в том числе на Донбассе, пока не предусмотрено освобождение переселенцев либо других категорий населения от оплаты жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Об этом сегодня, 24 марта, сообщается на странице «Юридического советника для переселенцев» в Facebook.

Как напомнили правозащитники, 17 марта 2020 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Этим законом предусматривается, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременную плату за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме;

принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащих на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Как подчеркивается, других изменений, которые бы касались предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг в период карантина, в том числе переселенцами, в законодательство внесено не было.

«Следовательно, освобождение переселенцев или других категорий лиц от оплаты жилищно-коммунальных услуг в период карантина пока ничем не предусмотрено. Соответственно необходимость оплаты таких услуг остается», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, несвоевременное внесение оплаты в период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены не может быть основанием для выселения, взыскания жилья, прекращения/приостановления предоставления коммунальных услуг, начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) за несвоевременную оплату коммунальных услуг.