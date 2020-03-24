Кабмин погасил долги по зарплате шахтерам: Перечислили 327 млн грн

В Украине на погашение задолженности по зарплате шахтерам перечислено 327 млн ​​грн. С горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020 года. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

По словам и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды, председателя оперативного штаба Минэкоэнерго Виталия Шубина, горняки получили заработную плату, которая поможет пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.

Также отмечается, что во время селекторного совещания оперативного штаба Минэкоэнерго с руководителями государственных угольных предприятий обсудили вопросы безопасности и эффективного использования транспорта для подвоза работников, выплаты задолженности со стороны генераций за отгруженный уголь, выполнение плановых заданий, возможной минимизации производства на предприятиях в период карантина и решения социальных вопросов, в частности, использования работниками отпусков и выплаты заработной платы.

«Перед энергетиками стоят сложные вызовы, мы должны сохранить здоровье и жизнь наших шахтеров, находящихся в зоне риска из-за профессиональных заболеваний. И обеспечить украинцев энергией и теплом, даже в условиях карантина», – отметил заместитель министра, сопредседатель оперативного штаба Алексей Рябчин.