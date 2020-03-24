На пожаре в Краматорске спасли женщину

В Краматорске 23 марта во время тушения пожара огнеборцы спасли женщину. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 16:03 в ГСЧС поступила информация о пожаре, который произошел на территории частного домовладения по ул. Абхазской в Краматорске.

По прибытию на место спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в хозяйственной постройке.

«Во время проведения разведки и тушения пожара в здании спасатели обнаружили женщину, которую в составе звена ГДЗС вынесли из задымленной комнаты на свежий воздух и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи". После осмотра медиками, женщина от дальнейшей госпитализации отказалась. Спасатели локализовали пожар в 16:28 и ликвидировали в 16:30», – сообщили в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.