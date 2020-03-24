Европейский инвестбанк выделит Украине миллионы евро на борьбу с коронавирусом

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует выделить Украине 40 млн евро на закупку медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад и территорий со ссылкой на итоги совещания главы министерства Алексея Чернышова с представителями Банка.

Сообщается, что средства будут предоставлены по программе развития муниципальной инфраструктуры, открытой в 2014 году.

23 марта Минрегион получил от Банка план действий по предоставлению данного займа, и сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

«Минрегион в этом вопросе будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и Министерством финансов для получения единого результата – быстрого получения кредита. Эти средства от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом относительно перечня оборудования, которое мы должны закупить на эти средства», – цитирует пресс-служба Чернышова.

Также сообщается, что представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины также, в настоящее время является очень важным возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.