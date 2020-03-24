Растянуть эпидемию во времени: В Донецкой области дали прогноз по коронавирусу

COVID-19 будет мутировать, и эпидемия нового коронавируса продержится дольше других ОРВИ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 марта, на брифинге в Краматорске сообщил руководитель Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Василий Гончаренко.

По его информации, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Донецкой области на данное время ниже показателя прошлой недели на 7%, и ниже показателя эпидпорога на 1%. Наивысший уровень заболеваемости в Лиманском, Никольском (до переименования – Краснолиманском и Володарском) районах и городе Бахмуте, там превышение эпидпорога составляет 48-66%.

«Идет пандемия COVID-19. Но респираторные вирусные заболевания никуда не исчезли. Такие, которые были вызваны аденовирусами, риновирусами, пикорнавирусами, вирусами гриппа и парагриппа. Возбудителей больше сотни. COVID-19 – один из них», – отметил Гончаренко.

Эпидемиолог считает, что заболеваемость ОРВИ с наступлением весенне-летнего сезона пойдет на спад, но COVID-19 может держаться дольше. В отличие от гриппа, у него больше выраженный контактно-бытовой механизм передачи.

«В Украине коронавирусы были выявлены еще в 1967 году, их циркулирует около 40 разновидностей. В 2002 году был SARS, он давал летальность до 30%. За полтора года он исчез. С 2004 года появился коронавирус MERS, давал летальность до 40%. Он держался около 8 лет. Вирусы мутируют, они меняются. Сейчас исследования показывают, что коронавирус COVID-19 "помолодел", в Нидерландах есть уже случаи летальности у людей до 50 лет. Анализ данных из Италии по заболеваемости коронавирусом показал, что летальность составляет 9,2%», – рассказал Василий Гончаренко.

По его словам, в Украине важно решить основную задачу – растянуть эпидемию во времени, чтобы оказать качественную медицинскую помощь людям и спасти жизнь каждого заболевшего.