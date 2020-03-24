Запрет на пересечение линии разграничения: Что происходит на КПВВ Донбасса

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях продолжают функционировать с украинской стороны в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств, после вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, временно прекращается пропуск через линию разграничения. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Так, в Фонде рассказали о ситуации на КПВВ:

КПВВ «Марьинка»

КПВВ начал работу вовремя в 07:00 и работает в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств.

В первой половине дня на въезд и на выезд не было никого и транспортных средств.

Врачи от PUI (Неправительственная организация «Премьер уржанс интернасьональ») не выезжают на КПВВ.

«За последние 2 суток в пункт обогрева не обратился ни один человек. В палатке есть лампа для кварцевания, но отсутствуют чай, сахар, стаканчики, заканчиваются дезинфицирующее средства. С 21 марта отсутствует снабжение питьевой водой в палатке», – говорится в сообщении.

КПВВ «Гнутово»

КПВВ работает с 07:00 утра в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск осуществляется только при чрезвычайных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов. Также пропускают машины ОБСЕ.

В первой половине дня на въезд и на выезд не было пеших лиц и авто.

ГСЧС работают в штатном режиме. PUI не работают.

КПВВ «Новотроицкое»

Работает с 07:00 в режиме ограничения пропуска через линию разграничения. В первой половине дня людей и транспортных средств на въезд или выезд зафиксировано не было.

«Как сообщают коллеги, по словам старшего смены ГПСУ, пропуск лиц через КПВВ может осуществляться исключительно при чрезвычайных обстоятельствах при наличии необходимых подтверждающих документов – и исключительно по решению командующего штаба ООС. Прибытие граждан с НКУТ (неподконтрольной украинской власти территории, – ред.) даже по уважительным причинам невозможно из-за того, что КПВВ на временно оккупированных территориях не работают», – уточняется в сообщении.

На КПВВ заступили сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), Государственной фискальной службы (ГФС), Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Мобильное отделение АО «Ощадбанк» не работает. На КПВВ с 08:00 до 18:00 дежурит «скорая» из Волновахи.

Сотрудники PUI временно отсутствуют.

КПВВ «Станица Луганская»

КПВВ работает с 07:00 в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. На КПВВ присутствовали представители ГСЧС, ГФС, СБУ, ГСЧС. Пересечение лиц через КПВВ в обе стороны не осуществляется. При обращении лиц на пересечение КПВВ по уважительной причине рассмотрение возможно только по решению Штаба ООС. Пункт пропуска со стороны НКУТ не работает.

КПВВ «Майорское»

Начал свою работу вовремя и функционирует в штатном режиме согласно графику и с учетом действующих ограничений пропуска. Как и раньше пропуск лиц возможен в исключительных случаях при наличии подтверждающих такие обстоятельства документов и только по решению командующего ООС.

На КПВВ несут службу наряды ГПСУ, ГФСУ, СБУ, ГСЧС.

Пункт обогрева ГСЧС функционирует, утром там грелась одна женщина.

«Утром со стороны подконтрольной Украине территории были 5 человек, желающих пересечь линию разграничения. Но исключительных обстоятельств для пересечения не имели – поэтому разрешение на пересечение не получили. Со стороны НКУТ никого для пересечения не было. Наряда полиции и представителей PUI на КПВВ нет», – рассказали в Фонде.

Напомним, мониторы БФ «Право на защиту», которые почти ежедневно работают на КПВВ, рассказали истории людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе, связанные с действующими временными ограничениями.

Как сообщалось ранее, после закрытия КПВВ на Донбассе небольшой группе граждан был разрешен переход через линию разграничения в связи «с критически важными жизненными ситуациями». А на КПВВ «Станица Луганская» около 100 человек оказались в неоднозначной ситуации.