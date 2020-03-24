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С 25 марта в Донецкой области закроют все рынки

24.03.20 15:59
Фото: «Славянск деловой»
Фото: «Славянск деловой»

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Донецкой области закроют все рынки. Об этом сегодня, 24 марта, на брифинге в Краматорске сообщил руководитель Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера была проблема, что не все рынки были закрыты. По Донецкой области – 73, в том числе в Мариуполе», – отметил Гончаренко.

Он уточнил, что исполняет обязанности главного санитарного врача области, и сегодня подписывает постановление, которым предусмотрено, что с 25 марта в регионе будут закрыты все рынки.

По словам Василия Гончаренко, в данном постановлении также предусмотрено, что в городах и районах должны быть созданы бригады, которые будут проверять режим дезинфекции в продовольственных магазинах, аптеках.

Напомним, с 23 марта в Донецкой области была приостановлена работа большинства рынков.

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