Из-за коронавируса: Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Foxnews.

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник, что договорился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом об отсрочке Олимпийских игр в Токио примерно на год из-за пандемии коронавируса», – говорится в сообщении.

Абэ также добавил, что Олимпийские игры должны состояться не позднее следующего лета.

Ранее Национальный олимпийский комитет и Национальный паралимпийский комитет США (USOPC) призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение летних игр в Токио.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые заявил, что не исключает перенос летних Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса Covid-19.