7 причин: В каких случаях переселенцам могут отменить ежемесячные выплаты

Должностные лица имеют право отменять выплаты ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие»), в 7 случаях. Об этом рассказала юрист Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Ксения Онищенко, передает пресс-служба организации.

По ее словам, согласно порядка Постановления Кабинета министров Украины №505*, выплаты ежемесячной денежной помощи для ВПЛ могут прекратить, если:

Любой из членов семьи имеет в собственности жилое помещение, или его часть не на временно неподконтрольной украинской власти территории, в зоне АТО или населенных пунктах на линии разграничения. Любой из членов семьи имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (не распространяется на семьи, в состав которых входят военнослужащие-ВПЛ). Пособие не назначается на члена семьи, находящегося на полном государственном содержании в доме ребенка, интернате, психоневрологическом учреждении, интернате для престарелых и лиц с инвалидностью, школе-интернате, заведении спецобразования военного (военно-спортивного) профиля. Если ВПЛ подает заявление о прекращении выплат. Если трудоспособные члены семьи в течение 2-х месяцев не трудоустроились или находятся в трудовых отношениях на временно неподконтрольной территории, в районах АТО или населенных пунктах на линии разграничения, но фактически не работают. В случае снятия с учета ВПЛ. В случае смерти ВПЛ.

При этом, выплата денежной помощи может быть возобновлена, если в течение месяца вынужденные переселенцы сообщают об изменении обстоятельств, которые повлияли на прекращение выплат.

В то же время, как отмечает юрист, отмена выплат вовсе не означает лишения статуса ВПЛ. Это возможно только в пяти случаях, когда ВПЛ:

подало заявление об отказе от справки;

совершило преступление;

вернулось к покинутому месту постоянного проживания;

выехало за границу;

подало заведомо недостоверные сведения.

Также в организации рассказали историю переселенки, матери-одиночки Натальи Редкозубовой из Ясиноватского района (Донецкая обл.), которая воспитывает сына с инвалидностью. Ей отменили выплату ежемесячной адресной помощи и 10 месяцев семья не получала социальные выплаты. Женщина обратилась к правозащитникам.

Так, Наталья Редкозубова была вынуждена покинуть свой дом в Ясиноватском районе и переехала с сыном в Запорожье. Они стали на учет как ВПЛ летом 2018 года, а со 2 октября женщина начала получать на сына ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание.

Однако 2 апреля 2019 года выплаты прекратили на основании того, что Наталья «не трудоустроена». При этом департамент социальной защиты населения Запорожской областной государственной администрации ссылался на Постановление КМУ от 01.10.2014 года №505, цитируем: «лицам трудоспособного возраста, которым выплаты денежной помощи были приостановлены в соответствии с п. 7 этого Порядка, пособие не назначается, кроме лиц, которые после прекращения выплаты пособия потеряли работоспособность».

Натальи Редкозубовий прекратили выплаты на основании того, что она не трудоустроилась в течение двух месяцев. Однако, по мнению юриста Юлии Полехиной, такое решение незаконно, ведь переселенка продолжала ухаживать за сыном, который имеет инвалидность, и соответственно уже считается трудоустроенной. Наталье при поддержки юриста пришлось обратиться в суд. В сентябре 2019 года суд принял сторону переселенки: возобновил выплаты и обязал вернуть задолженность.

Как сообщалось ранее, в Украине на время карантина пока не введено автоматическое продление выплаты ежемесячной адресной помощи переселенцам. В связи с этим на текущий момент разные Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) в этой ситуации поступают по-разному.

* Постановление КМУ №505 от 01.10.2014 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» предусматривает нормативы начисления ежемесячной адресной помощи переселенцам.