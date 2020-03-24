Из-за коронавируса: В Украине запретили плановые операции

Министерство охраны здоровья (МОЗ) запретило учреждениям здравоохранения проводить плановые госпитализации в течение действия карантина, введенного в Украине с целью остановить распространение коронавируса Covid-19. Соответствующий указ есть на сайте МОЗ.

«Учреждениям здравоохранения: обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов; принять меры по увеличению доли медицинской помощи, предоставляемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых при оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (предоставление медицинской помощи с применением телемедицины), обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме», – говорится в документе.

Вместе с тем, разрешено проводить срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции, связанные с оказанием медицинской помощи во время беременности, роженицам и новорожденным, больным онкологическими заболеваниями, оказанием паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, а также с другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос имеет серьезный риск для жизни.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) обяжет учреждения здравоохранения перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы переориентировать больницы на прием больных коронавирусом, как сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.