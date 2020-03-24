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Украинских военных с передовой протестируют на коронавирус

24.03.20 18:43
Фото: БФ «Повернись живим»
Фото: БФ «Повернись живим»

На передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

Как уточняется, в течение недели лаборатория протестует на коронавирус первую часть военных – тех, кто больше всего контактирует с другими армейцами и чаще всего передвигается по фронту. Речь, в частности, о медиках, пресс-офицерах, командирах и начальников штабов. Часть тестов из 1 тысячи останется в резерве.

«В специальных боксах с холодовыми агентами и термотрекерами материалы будут направлены в лабораторию. А результаты будут получены после исследования, возможного, подчеркиваем, исключительно в лабораторных условиях», – говорится в сообщении.

Напомним, партия наборов для тестирования на коронавирус в количестве 1 тыс. штук доставлена в один из военных госпиталей в зоне операции Объединенных сил в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, фонд «Повернись живим» передал для нужд Объединенных сил первую партию экспресс-тестов стоимостью около 14 тыс. грн, закупленных на средства неравнодушных украинцев. Также волонтеры доставили в один из мобильных военных госпиталей более 8 тыс. пар защитных перчаток и около 300 кг дезинфицирующих средств.

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