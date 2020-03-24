НВФ не пропускают в «ДНР» людей с местной «пропиской» и наблюдателей ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Донецкой области через линию разграничения не пропускают международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и возвращающихся домой людей, зарегистрированных на временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, начиная с 21 марта украинские пограничники на КПВВ фиксируют прекращение НВФ пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. «В районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим Объединенных сил принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения. С начала ограничительных мер принято 429 таких решений. Лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону"», – говорится в сообщении.

Как уточняется, за указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди имели, в том числе, и документы по зарегистрированному месту жительства на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» зафиксированы случаи ограничения НВФ доступа на временно неподконтрольную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом НВФ разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

«Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения на временно оккупированную территорию Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечения линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью оно не гарантируется», – резюмировали в Донецком погранотряде.

Напомним, КПВВ в Донецкой и Луганской областях продолжают функционировать с украинской стороны в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств, после вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, временно прекращается пропуск через линию разграничения.