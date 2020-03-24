Противогазы, мошенники и мусор из окон: В Славянске рассказали о нюансах дезинфекции подъездов (Фото, видео)

В Славянске (Донецкая обл.) с 21 марта проводится санитарная обработка и дезинфекция многоквартирных домов в рамках карантинных мер по противодействию распространения коронавирусу COVID-2019. Дезинфицируют каждый дом раз в неделю хлорсодержащими средствами, которые безвредны для человека и животных. Жильцы по-разному реагируют на происходящее.

Как рассказала «Донецким новостям» заместитель начальника городского управления ЖКХ Ольга Заруба, в городе – 620 многоквартирных жилых домов, из них 112 – одноэтажные (барачного типа). 96 многоквартирных домов – Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и 33 жилищно-строительных кооперативов.

Дезинфекция проводится в домах, которые имеют более одного этажа. «В одноэтажках люди живут как в частном секторе, они сами обслуживают свое жилье, не оплачивая тарифы на содержание дома», – пояснила Заруба.

Санитарную обработку домов начали в субботу, 21 марта. Работы ведут каждый день по графику, в день удается провести дезинфекцию около 20 домов. В зависимости от объема – на дом выходят по 1-2 коммунальщика. «В понедельник, 23 марта, мы продезинфицировали около 20 домов, 70 подъездов. Это именно то жилье, где у нас действуют управляющие компании. Для ОСМД и ЖСК мы разослали протоколы комиссии по чрезвычайной ситуации, и они будут принимать меры самостоятельно», – отметила замначальника управления ЖКХ.

«На сегодняшний день санстанция рекомендует обрабатывать каждый дом один раз в неделю, потому что на ежедневную дезинфекцию всего жилфонда нет ни сил, ни мощностей. А уже жителям рекомендуют ежедневно самим протирать свою входную дверь и ручки», – сказала Заруба.

Коммунальщики обеспечены всем необходимым для проведения работ, так как были средства, полученные за оплату услуг от жильцов. «Управляющие компании запаслись всем необходимым еще до ажиотажа, потому что мы понимали, что это придется делать. Средства у них были, т. к. такие работы входят в тариф, который жители оплачивают за содержание домов и придомовых территорий. За эти средства компании приобрели опрыскиватели. Буквально недавно покупали их по 1 600 грн. Используют как механические опрыскиватели (садовые), так и аккумуляторные – жмешь на кнопку, и аппарат работает», – рассказала замначальника управления ЖКХ.

Она уточнила, что на санобработку из городского бюджета пока средства не выделялись, т. к. у управляющих компаний денег на это хватает: «Здесь как раз нет никаких проблем. Это не миллион гривен. Миллион здесь не нужен абсолютно, поэтому они работают за средства жильцов».

С появлением информации о начале дезинфекции, в Славянске начала появляться информация о мошенниках, которые под видом дезинфекторов проникают в квартиры. «Коммунальщики обрабатывают только места общего пользования, пол и стены, вход в подъезд, перила, если есть – то и лифт (обрабатывается кабина, протираются кнопки). Квартиры жильцов здесь абсолютно ни при чем», – акцентировала замначальника управления ЖКХ.

Управляющая компания «Синергия-БТ» обслуживает в Славянске 167 многоквартирных домов. Как рассказал «Донецким новостям» мастер технического участка «Синергии-БТ» Антон Башмуров, бригады по дезинфекции работают в две смены на протяжении всего рабочего дня.

Антон Башмуров

После обработки в домах закрывают мусоропроводы (где они есть), это не всеми жильцами воспринимается адекватно. «По решению комиссии, мы должны обрабатывать подъезды и закрыть мусорокамеры. Самое главное – это мусорокамеры: их мы обрабатываем изнутри и закрываем. Это делается для того, чтобы люди не пользовались мусоропроводами, и не было рассадника микробов и пр. Многие жильцы относятся с пониманием. Но уже поступают жалобы от дворников, что мусор стали выбрасывать в окна», – говорит Башмуров.

Переписка у мусоропровода

«Также мы обрабатываем места общего пользования. Это входные группы, лифты, перила, почтовые ящики и полностью подъезды. Обрабатываем хлорсодержащими средствами. Перед использованием разбавляем водой, чтобы они были не опасны для людей и животных. То, что подъезд обработан – слышно по запаху, запах хлора все равно остается. Одни дома занимают больше времени, некоторые – меньше», – продолжил мастер участка.

Основная проблема, с которой сталкиваются коммунальщики – закрытые подъезды. «У нас по большей части есть ключи от домофонов. Но есть подъезды, которые закрываются еще и на ключ, тогда ищем жильцов, чтобы попасть. Просьба к жильцам, чтобы был доступ в подъезды», – обратился Антон Башмуров.

Мастер участка еще раз подчеркнул: «В квартиры мы не заходим, деньги мы не берем. Если такие случаи есть, то это все мошенники. Для жильцов все входит в оплату квартплаты».

Он добавляет, что все работники, задействованные в санитарной обработке, обеспечены средствами индивидуальной защиты: «Мы используем военные противогазы, они у нас есть на складе в необходимом количестве, плащи, резиновые перчатки, респираторы и маски – все по технике безопасности, чтобы раствор не попал на человека».

«Реагируют жильцы на проведение работ по-разному. Были такие, которые увидели людей в противогазах, и сразу обошли нас стороной и сказали, что в подъезд заходить не будем. Подумали, что коронавирус обнаружен. Некоторые одобряют, некоторым вообще все равно. Это же люди», – улыбается Антон.