Цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в течение последних дней отмечает рост розничных цен на некоторые продукты. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ.

«На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь», – говорится в сообщении.

Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

Ведомство также отметило, что все органы АМКУ – центральный аппарат и территориальные отделения – продолжают выполнять все свои функции.