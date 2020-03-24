В Северодонецке отловят, стерилизуют и привьют от бешенства бездомных собак

В Северодонецке с 25 марта начинается кампания по стерилизации и прививки от бешенства бездомных собак. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Средства на это выделены Северодонецким горсоветом. Планируется обработать около 100 животных. «Их отловят, разместят в специальном карантинном посту, проведут прививки от бешенства, стерилизуют, осуществят индентификацию. После карантина животные вернутся к ареалу проживания», – говорится в сообщении.

Ветеринарные услуги будет предоставлять общественная организация «ЗооКонтроль».

Как отмечается, стерилизация является действенным механизмом уменьшения численности бездомных животных в городе, а вакцинация необходима для предотвращения заболевания людей и животных опасными болезнями.

Также в горсовете просят жителей не выпускать в эти дни домашних собак из квартир и дворов без сопровождения. Самовыгул животных запрещен Правилами содержания домашних животных в Северодонецке.

Кроме того, просят сообщать ОО «ЗооКонтроль» по телефону +38 068 179 29 50 о местах нахождения бездомных собак. «Это поможет сделать жизнь северодончан безопасной», – подытожили в горсовете.

Напомним, все чаще появляются сообщения о нападении бездомных собак на людей, все чаще присутствие животных в черте города вызывает возмущение и даже агрессию, все чаще слышатся призывы к отстрелам и умерщвлению… О непростых взаимоотношениях бродячих животных и людей и о проблемах городов Донбасса «Донецким новостям» рассказала руководитель пресс-службы харьковского общественного объединения «ЗооКонтроль» Наталья Зозуля.