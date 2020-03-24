Разведение сил на Донбассе: В «ДНР» заявили, что не согласовали участки

Во время видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось согласовать новые участки для разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил представитель ОРДО* в подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

«Алексей Никоноров представил для рассмотрения два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее Донецка, также два дополнительных участка внес представитель ЛНР», – сказано в сообщении местных интернет-ресурсов.

При этом в сообщении традиционно обвиняется Украина. «Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что переговоры проходили сегодня, 24 марта, в режиме видеоконференции в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в Минске.

* ОРДО – отдельные районы Донецкой области.