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Разведение сил на Донбассе: В «ДНР» заявили, что не согласовали участки

24.03.20 17:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во время видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось согласовать новые участки для разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил представитель ОРДО* в подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

«Алексей Никоноров представил для рассмотрения два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее Донецка, также два дополнительных участка внес представитель ЛНР», – сказано в сообщении местных интернет-ресурсов.

При этом в сообщении традиционно обвиняется Украина. «Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что переговоры проходили сегодня, 24 марта, в режиме видеоконференции в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в Минске.

* ОРДО – отдельные районы Донецкой области.

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