Выдача больничных: Во время карантина действует особый порядок

В Министерстве юстиции объяснили нюансы выдачи листов нетрудоспособности на период действия карантина в Украине. Об этом сегодня, 24 марта, сообщило ведомство в Facebook.

В частности:

Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Ранее пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ) также дала свои пояснения особого порядка выдачи листков нетрудоспособности.