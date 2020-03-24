1,9 млн человек: МОМ призывает не забывать о самых уязвимых жителях неподконтрольного Донбасса

Международной организации по миграции (МОМ) призывает не забывать о самых уязвимых жителях временно неподконтрольного украинской власти Донбасса и оказывать им помощь. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба представительства МОМ в Украине на своей странице в Facebook.

«Кому-то сегодня в аптеке не хватило леденцов для горла, потому что их раскупили "про запас", а кто-то уже почти 6 лет лишен самого необходимого. По оценкам гуманитарных организаций, около 3,4 млн человек нуждаются в защите и гуманитарной помощи из-за конфликта на востоке Украины, 1,9 млн из них живут на неконтролируемых правительством территориях. Теперь ко всем их трудностям добавились риски и ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса», – говорится в сообщении.

Так, Лидия Терентьевна – одна из 5 тыс. уязвимых жителей неконтролируемых правительством территорий Донецкой и Луганской областей, которые этой зимой были в тепле благодаря углю, предоставленном МОМ. «В свои 80 лет она живет одна. Муж умер более 10 лет назад, а приемный сын находится в доме опеки – он имеет инвалидность из-за неудачной операции в детстве и нуждается в постоянном уходе, который Лидия Терентьевна уже не могла обеспечивать своими силами. Основной ее капитал – это несколько цыплят и небольшой огород. Все сбережения женщина вложила в прошлом году в строительство нового колодца, а теперь значительная часть ее пенсии уходит на лекарства», – рассказали в МОМ.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо предотвратить усугубление гуманитарного кризиса из-за возможного распространения новой коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

А Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19.