Режим ЧС на Донетчине: Рынки закрываются, проезд в транспорте будет по пропускам

В Донецкой области с 23 марта введены ограничения, связанные с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В городах региона остановлена работа рынков, запрещено посещать парки и детские площадки. Однако, вскоре обещают ввести более жесткие ограничения, передает АКМЦ.

«Режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19», – отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Так, в Краматорске в рамках обеспечения режима ЧС введены следующие ограничения:

запрещено посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки;

временно приостановлена ​​работа рынков и подобных торговых объектов по реализации продовольственных и непродовольственных товаров;

ограничено количество посетителей, которые могут одновременно находиться в торговых залах магазинов – не более одного человека на 10 кв. м.

Сейчас в общественном транспорте Краматорска действует правило: в салоне могут находиться не более 10 человек. Но местная администрация предупреждает, что вскоре будут введены более жесткие ограничения.

«В ближайшие несколько дней общественный транспорт начнет работать по системе пропусков. Пользоваться им смогут только люди, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Это – медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Более того, для обеспечения транспортом медицинских работников городской отдел здравоохранения заключает дополнительные договоры с перевозчиками», – сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Следует отметить, что режим чрезвычайной ситуации определяется Кодексом гражданской защиты Украины и вводится решением Кабинета министров Украины. Он вводится временно, но на неограниченный период, на территории, где произошло нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения, которые могут быть вызваны катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией или другим опасным событием, которое несет угрозу жизни и может привести к большому количеству погибших и пострадавших.

В то же врем, режим чрезвычайной ситуации не ограничивает права и свободы людей. Также, он не предусматривает дополнительных полномочий для органов власти и правоохранительных органов. Но устанавливает определенные обязанности для граждан. А именно, выполнять правила, обусловленные введением карантина, и соблюдать режимы защиты от эпидемии.

В настоящее время режим ЧС введен в 10 областях Украины и в Киеве.

Ранее сообщалось, что для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Донецкой области с 25 марта закроют все рынки.