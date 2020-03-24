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На Луганщине сервисные центры МВД расширили число админуслуг, предоставляемых дистанционно

24.03.20 19:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине сервисные центры (СЦ) Министерства внутренних дел (МВД) расширили список административных услуг, которые могут предоставляться дистанционно. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в условиях карантина, дежурные сервисные центры МВД принимают документы в электронном виде для первой государственной регистрации новых легковых автомобилей.

Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в дежурный СЦ МВД следующий пакет документов:

  • заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных;
  • копию паспорта (с указанием места регистрации);
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
  • документ, где указана стоимость транспортного средства;
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

Отмечается, что после проверки скан-копий документов работник назначает дату и время для получения оригиналов документов, внесения заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.

«Соответствующие документы можно прислать на e-mail Регионального сервисного центра МВД в Луганской области: zpv4442@hsc.gov.ua», – говорится в сообщении.

Также, получить дополнительную информацию и консультацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Регистрация и эксплуатация транспортного средства» или по телефону: (044) 290-19-88.

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