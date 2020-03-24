Энергетики призывают погасить долги: На Донетчине могут обесточить две шахты, а после карантина – иных должников

В Донецкой области возможно прекращение электроснабжения двух шахт города Угледар – с 25 марта шахтоуправления «Южнодонбасское № 1» и с 30 марта ГП «Шахта им. Н. С. Сургая». Причина – системные неплатежи и нарушение графика погашения задолженности. Об этом сегодня, 24 марта, предупреждает пресс-служба Оператора системы распределения (ОСР) ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

Отмечается, что общий долг ШУ «Южнодонбасское № 1» составляет 116 млн грн, шахты им. Н. С. Сургая – более 300 млн грн. ШУ «Южнодонбасское № 1» является клиентом поставщика «последней надежды» ГПВД «Укринтерэнерго» и из-за неуплаты услуг за поставку электроэнергии 19 марта ГПВД «Укринтерэнерго» инициировал обесточивание шахты. У шахты им. Н. С. Сургая также системные проблемы с оплатой электроэнергии, заявка на ее отключение в последний раз подавалась 29 января 2020 года.

«Обе шахты являются государственными предприятиями и подчиняются Министерству энергетики и защиты окружающей среды. Оператор системы распределения (ОСР) неоднократно обращался в Кабинет министров, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Донецкую областную государственную администрацию и СНБО с просьбой урегулировать ситуацию и взять под контроль выплаты по графику погашения долга, последний раз – 17 марта», – отметили в пресс-службе.

Также Оператор системы распределения обращает внимание иных предприятия на необходимость вовремя оплачивать услугу поставки электроэнергии и погашать имеющуюся задолженность. Особенно это важно в период карантина и введенной в Донецкой области чрезвычайной ситуации. «Неоплаченные счета превратятся в задолженность и станут причиной отключения должника за долги по окончании карантина!» – предупреждают в ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

Уже сегодня остро стоит вопрос задолженности коммерческих клиентов ОСР. «Поскольку обычно суммы таких задолженностей составляют сотни миллионов гривен, то накопление и неуплата нынешних долгов коммерческих клиентов ставит под угрозу возможность ОСР своевременно и качественно выполнять инвестпрограмму, поддерживать инфраструктуру сетей для надежного электроснабжения и осуществлять аварийные ремонты», – говорится в сообщении.

При этом ОСР ДТЭК ПЭС-Энергоуголь обеспечивает электроснабжением предприятия, бытовых потребителей и КП «Компания "Вода Донбасса"», поставляющее воду жителям 289 населенных пунктов. «Согласно условиям Нового рынка электроэнергии, ОСР должен закупать электроэнергию на условиях авансовых платежей, на которые нет достаточно средств из-за невыполнения условий реструктуризации долгов его клиентами – государственными шахтами. Кроме того ОСР нуждается в дополнительных средствах для закупки средств индивидуальной защиты персонала при работе в условиях карантина, закупки оборудования и материалов для ремонтных работ у населения, юридических лиц и, что особенно критично сегодня, – больниц, в том числе Центральной городской больницы города Угледар», – подчеркивают в ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

«Обязанность оператора системы распределения (ОСР) – обеспечивать распределение электроэнергии для устойчивого снабжения, обязанность клиентов – вовремя оплачивать эти услуги. Это напрямую влияет на надежность и бесперебойность энергоснабжения в стране в целом и конкретно в Донецкой области. Системные неуплаты клиентов перед ОСР ДТЭК ПЭС-Энергоуголь за потребленную электроэнергию дестабилизируют работу ОСР и ставят под угрозу бесперебойность распределения электроэнергии: выполнение инвестпрограммы ОСР, поддержание инфраструктуры сетей на должном уровне и выполнение аварийных ремонтов. В период карантина ОСР призывает своих бытовых и юридических клиентов, особенно промышленные объекты с высоким потреблением электроэнергии, такие как шахты, своевременно оплачивать услуги и задолженность за электроэнергию. Тем самым вы выполняете ваш долг, предусмотренный законодательством Украины, и поддерживаете энергообеспечения всей Донецкой области в этот непростой для всех период», – резюмировали в пресс-службе.