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Остановить болезнь войны: В ООН призвали прекратить вооруженные конфликты из-за коронавируса

24.03.20 18:31
Фото REUTERS
Фото REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Об этом со ссылкой на United Nations сообщает «РБК – Украина».

По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 – это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения, по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», – отметил Гутереш.

Он уточнил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.

Ранее сообщалось, что проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире.

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