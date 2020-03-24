На фоне пандемии Кремль «присоединил» Донбасс, – Виталий Портников

Российское правительство внесло изменения в распоряжение, согласно которому из-за распространения короновируса в стране временно был ограничен въезд граждан других стран. Исключение сделано только для граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса. Свое мнение о том, что это означает, высказал журналист Виталий Портников, сообщает «Эспрессо».

«Таким образом, мы стали свидетелями настоящей спецоперации по «присоединению» Донбасса на фоне пандемии», – отмечает журналист.

Он также напомнил, что вначале «главы народных республик» заявили о полном закрытии линии разграничения, лишили жителей доступа на свободную территорию страны. «А затем Россия открыла для них свою границу – не только для тех, кто уже получил российские паспорта, но и для тех, кто до сих пор имеет только украинское гражданство. И это при том, что въезд в Россию ограничен даже для граждан Беларуси – страны, с которой у России до последнего времени вообще не было никакой границы. А теперь – есть. И граждан Беларуси через эту границу не допускают. А с оккупированным Донбассом теперь границы, по сути, и нет. Через участок границы, который с обеих сторон контролируется Москвой, теперь будут свободно пропускать граждан с донецкой и луганской пропиской», – напомнил Портников.

По его мнению, решение Кремля еще раз демонстрирует российские намерения относительно Донбасса. «Москва могла бы заставить своих марионеток в регионе закрыть линию разграничения с Украиной – но свою границу пока что не открывать. И тогда возникли бы предпосылки для строительства в оккупированном анклаве собственной "государственности", для "самоизоляции" Донбасса в эпоху пандемии. Однако Путин решил иначе: Украину закрыть, Россию – открыть. Потому что российскому президенту не нужны на украинской территории никакие "государства" и "народные республики". Он хочет просто присоединить украинскую территорию к Российской Федерации – столько, сколько удастся отхватить. И то, что Путин не забывает об этом даже во время эпидемии, более того – пользуется эпидемией, только подчеркивает всю серьезность и неизменность его намерений», – резюмирует Виталий Портников.