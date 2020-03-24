На Донетчине полицейского подозревают в подделке документов и присвоении оружия

На Донетчине полицейскому сообщили о подозрении в служебном подлоге и незаконном присвоении оружия. Об этом сегодня. 24 марта. сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточняется, работнику полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины.

Досудебное расследование установило, что в 2018 году старший инспектор сектора превенции, подделав официальные документы, а именно квитанции на принятое оружие, присвоил 2 гладкоствольных охотничьих ружья «ИЖ-58» и «ТОЗ-34». Оружие сдали в полицию граждане, которые не захотели продлевать срок действия соответствующих разрешений на право его ношения и хранения.

«Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. А санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины – ограничение воли на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.