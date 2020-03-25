Дохода просто не стало: Как в Краматорске бизнес переживает жесткие карантинные ограничения

В Краматорске после введения карантина на рынках некоторое время продолжали работать точки по продаже продуктов. Но 21 марта в Донецкой области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и, учитывая это, городская власть Краматорска усилила ограничения на время карантина. Многие частные предприниматели были вынуждены свернуть свой бизнес, оставшись без дохода, передает АКМЦ.

Как рассказала частный предприниматель Алена, она продает гардины, все для шитья и вязания на Крытом рынке, но с прошлого четверга вынуждена была закрыться из-за объявленного в Краматорске и по всей стране карантина.

«Мой доход, мой бизнес, с которого я имею деньги, его просто не стало. Теперь я сижу дома. Это хорошо, что есть кому мне помочь, а так у меня просто все "заморожено"», – говорит женщина.

Алена размышляет о том, чтобы перестроить свой бизнес под продажи в интернете, но пока за это не бралась. «Неизвестно, сколько это все будет продолжаться. У меня есть и постоянные клиенты, и если что, я могу в телефонном режиме принять заказ и его выполнить. Но если все будет совсем "глухо", то опубликую информацию на интернет-странице. Но будет ли это через некоторое время актуально? Люди будут покупать продукты. А мой товар?», – рассуждает Алена.

После объявления на Донетчине режима ЧС, ограничения усилили. Одно из них предусматривает полное прекращение работы всех рынков в городе, начиная с 23 марта.

В понедельник, 23 марта, утром предприниматели, торгующие на рынке, пришли в исполком, чтобы выразить свое несогласие с таким решением городских властей. Обе стороны договорились продолжить диалог.

Так, комбинат детского питания «Смак» кормит детей в школах и детских садах Краматорска, Константиновки и Бахмута. По словам исполнительного директора комбината Аллы Кущ, этот год для ее предприятия оказался очень тяжелым, особенно трудно стало после введения последнего карантина.

«В январе мы не работали – каникулы были до 13 числа, это почти 2 недели. Мы отправили людей в отпуска. Затем был карантин на 3 недели, в Бахмуте – на неделю. Что делать с людьми? Мы заплатили им "простой" за это время. Продуктов было море, никто не знал, что так резко закроется [на карантин]. Продукты за счет зарплаты выдавали, чтобы их спасти – там же есть срок реализации. Но последние 3 недели совсем нас выбили из колеи», – рассказывает Алла Кущ.

Она отметила, что о введении карантина в школах и детских садах в связи с коронавирусом руководство комбината узнало около 22:00 вечера 11 марта. В столь поздний час не ко всем сотрудникам удалось дозвониться и предупредить об этом, поэтому в некоторых случаях работники школьных столовых вышли на работу в 5:30 утра, начистили 15 ведер картофеля и только потом узнали о карантине.

Яйца, молочные продукты, кондитерские изделия удалось распродать за треть цены, часть кондитерки просто раздали, в частности, военным на аэродром, часть продуктов отдали сотрудникам за счет зарплаты. Но, подчеркивает директор, много овощей до сих пор остаются на складе.

«Люди у нас опять без работы, у нас шоковое состояние, мы не знаем, как выкручиваться, что делать дальше. И если 3 апреля мы не выйдем... У нас полная загрузка овощами. Сейчас мы пытаемся их куда-то продать. У меня, например, 5 тонн картофеля на складе... Ситуация ужасная, конечно», – рассказывает Кущ.

Те предприятия, которые могут перевести свою работу в интернет, имеют возможность пережить карантин. Большинство ресторанов и кафе в Краматорске теперь предлагают доставку еды на дом или в офис, заказ через онлайн или по телефону и доставку предлагают магазины, продающие цветы, инструменты, канцтовары и другую продукцию.

На дистанционную работу перешли большинство частных школ и образовательных центров. «Карантин – ситуация очень сложная, непонятная и на неопределенный период времени. В связи со сложившейся ситуации было принято решение перейти на онлайн-обучение. Программу и экзамены никто не отменяет. У нас нет другого выхода, как приспосабливаться и идти вперед», – рассказывает руководитель школы иностранных языков «Friends» Людмила Косенкова.

На онлайн-обучение пока перевели только старшие группы. Уроки проходят через программу Zoom – она ​​дает возможность преподавателям использовать интерактивную доску, разделить учеников на пары или группы и многое другое. Есть некоторые проблемы с подключением детей к этой программе, наличием у них нормального интернета и отсутствием веб-камер. Поэтому некоторые учебные группы сохранились не в полном составе.

«Конечно, карантин приносит убытки. Не все клиенты перешли на онлайн-форму обучения. Но мы можем продолжать работать в новом формате, в отличие от других сфер услуг, которым просто пришлось закрыть бизнес и уйти на карантин», – поясняет Косенкова.

В случае продления карантина школа планирует и в дальнейшем работать онлайн: есть идея запустить марафон по английскому языку для детей. «Но самое главное, чтобы карантин завершился, чтобы Украина справилась с новым испытанием, чтобы люди придерживались всех рекомендаций, и тогда мы вернемся к нашему привычному образу жизни», – уверена Косенкова.

Верховная Рада 17 марта приняла ряд законов, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19. Один из них предполагает некоторые послабления для бизнесменов. В частности, от начисления и уплаты единого социального взноса с 1 марта по 30 апреля освобождаются фермеры, физические лица-предприниматели (в частности, «упрощенцы»), самозанятые лица. При этом будет считаться, что они за эти месяцы заплатили минимальный единый налог.

С 1 марта по 30 апреля не будут применяться штрафные санкции за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременное представление отчетности в налоговую. С 1 марта по 30 апреля 2020 годы не начисляется и не должна быть уплачена плата за землю. Кроме того, физические и юридические лица освобождаются от начисления и уплаты налога на недвижимость. Для всех налогоплательщиков срок подачи деклараций этого года отодвигается до 1 июля. А еще с 18 марта по 31 мая вводится мораторий на все проверки бизнеса.

Как считает главный редактор информационного агентства «Финансовый клуб», экономист Вячеслав Садовничий, этих послаблений недостаточно для малого и среднего бизнеса, который сейчас находится под наибольшим ударом.

«На самом деле это фикция, эти меры вообще бизнесу не помогут. Потому что они не отменяют налоговые обязательства бизнеса. Да, он может оплатить позже, без штрафов, но налоговые обязательства никуда не исчезают. Второе – если бизнес не будет иметь доходов, то уже не важен вопрос налогов. Для бизнеса это более болезненно, чем вопрос налогов. Если у тебя закрылся магазин, который теперь будет приносить ноль гривен в день, то какая разница, что тебе не надо платить налоги, если тебе не с чего платить? Большая часть украинцев внезапно лишилась всего дохода», – отметил Садовничий в эфире «Громадського радио».

По мнению экономиста, правительству нужно будет либо стимулировать внутренний спрос, либо как-то ослаблять карантинные меры, чтобы украинцы могли что-то заработать. Если же ничего не изменится, то представители малого бизнеса будут закрываться. «Когда маленький бизнес работает, у него просчитаны доходы и расходы почти месяц к месяцу: он знает, что в течение месяца сколько-то заработает и оплатит арендную плату. Если вводится карантин и он не имеет доходов, он понимает, что у него нет сбережений платить арендную плату за последнее время в надежде, что когда-то будет лучше. Ему проще разорвать отношения, забрать оборудование, а потом, когда кризис закончится, возможно, начинать что-то сначала», – пояснил экономист.

По мнению экс-министра экономики Тимофея Милованова, малый и средний бизнес сейчас испытывает наибольшее влияние «коронакризиса». Он предлагает 5 шагов, которые могут улучшить финансовую ситуацию предпринимателей:

реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;

пересмотреть условия уплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;

перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;

сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса.

«Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы. Например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса, или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса», – считает экс-министр.

Он также посоветовал ограничить наем нового персонала. «Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов».

Милованов отметил, что любой кризис – это возможность для трансформации и развития бизнеса. «Во время кризиса будут меняться предпочтения и спрос потребителей и будут появляться новые ниши для бизнеса. Важно не пропустить такие возможности», – написал бывший министр на своей странице в Facebook.