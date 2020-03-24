В Донецкой области стало на 2,7 тысяч жителей меньше

Количество жителей Донетчины в течение января 2020 года уменьшилось на 2 тыс. 749 человек*. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 февраля 2020 года в Донецкой области проживали 4 млн 129,1 тыс. человек. При этом, за январь 2020 года численность населения уменьшилась на 2 тыс. 749 человек, в том числе:

на 2 тыс. 447 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 302 человека – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

Также, по данным статистики, в январе 2020 года в области родились 1 тыс. 182 ребенка. За этот период также зарегистрировано 3 тыс. 629 человек умерших.

Напомним, согласно прогнозу МВФ, население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.