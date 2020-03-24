На самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих ВСУ

Не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащего или сотрудника Вооруженных Сил Украины (ВСУ), по состоянию на 12.00 сегодня, 24 марта. Об этом сообщил начальник штаба – заместитель командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Андрей Галушка в интервью «АрмияInform».

«Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию», – отметил Андрей Галушка.

По его словам, медицинские силы получили 10 тыс. экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС. Накануне региональные ВМКЦ получили 20 тыс. защитных масок. Кроме того, медицинские учреждения обеспечены также дезинфицирующими средствами.

«К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных Сил начало производить одно из отечественных предприятий. Сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половина из которых отправлена в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования», – сообщил полковник Галушка.

Напомним, что на передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус.