Марина Курапцева: Про коронавирус, фейки, Донбасс и «заробітчан»

Украина ежедневно получает сотни новостей о мерах противодействия распространению коронавируса COVID-19, о случаях заражения, о карантине. Всю официальную информацию, необходимую для понимания рисков, которые несет пандемия, а также для осведомленности населения о необходимых мерах безопасности, можно получить на сайте Кабинета министров Украины, а также на сайте Министерства охраны здоровья. На данный момент можно сказать уверенное «спасибо» за оперативную информацию и беспрецедентные меры безопасности.

Однако, к огромному сожалению, в кризисных ситуациях официальные источники по-прежнему не пользуются большой популярностью у населения: чтобы в этом убедиться, стоит побеседовать с десятком знакомых. «Новости врут», «Правительство молчит о зараженных», «Нам ничего не говорят». В вайбере – рядом с чатом «Коронавірус_інфо» – десятки сообщений с «точной информацией» о вирусе и способах его «лечения» по прабабушкиным рецептам. Уровень доверия СМИ, «благодаря» шести годам хайпа, фейков и информационной истерии, увы, низок как никогда. Между тем, «популярные блогеры», как и люди, представляющиеся в медиапространстве как «специалисты» в области медицины, делают ставку на хайп и разжигание ненависти. И именно из их уст время от времени слышится о том, что Донбасс и запад Украины – якобы «источники заразы» (рекламировать площадки, через которые распространяется подобный контент, не вижу никакого смысла).

Прошу прощения за горькую иронию, но, похоже, фраза «восток и запад вместе» приобретает неожиданный смысл. Вот стандартный набор мифов об этих регионах в связи с пандемией коронавируса:

Запад: «Они заробитчане, привезли нам заразу из Италии (Германии/Китая/Франции…), от них пойдет зараза, мы все умрем, ааааааа, караул».

Донбасс: «Мало того, что войну позвали, так еще и врачей у них нет, они не лечатся, от них пойдет зараза, мы все умрем, аааааа, караул».

Мы все помним Новые Санжары, правда? Вот эти камни, проклятия, страх, срежиссированное шоу под названием «Бей своих, чтоб чужие боялись». Судя по комментариям в социальных сетях, могу предположить, что довольно большой процент активных людей считают свободой слова высказывание оскорблений и распространение языка вражды. Все это – на фоне реальной опасности распространения коронавируса, страха и социальной незащищенности основной части украинского народа. Поэтому группы граждан, именованные «источниками заразы», предлагается «законсервировать», «изолировать» и тому подобное (более агрессивные призывы просто не решаюсь цитировать). С учетом того, что одну из указанных групп уже все-таки «закрыли», ситуация выглядит особенно горько: ведь из оккупированной зоны нет выезда на подконтрольную Украине территорию, таким образом, наши граждане, в течение шести лет живущие в условиях войны и оккупации, остались один на один теперь и с новой угрозой: коронавирусом.

Очень возможно, конечно, что шесть лет – небольшой срок для осознания значимости критического мышления и медиаграмотности. Однако сейчас эти навыки могут помочь сохранить ясный ум, спокойствие и здоровье. Если вы хотите понять, что происходит, то можно сложить, как части пазла, официальные заявления чиновников, военных и медиков. И тогда вы, возможно, выясните, что в любой кризисной ситуации паника и напряжение – естественны. А в Украине, занимающей оборонительную позицию в вооруженном конфликте, и одновременно обороняющейся от информационной агрессии, панику кто-то сеет постоянно, и очень активно – примерно с середины 2013 года.

В непростое время, когда мы имеем дело с невидимым врагом – вирусом, – важно сохранять в первую очередь человечность. Если появилось желание кого-то «изолировать», «отрезать» или «контролировать», можно задать себе простые вопросы, например, такие:

«Я живу на неподконтрольной территории. В нашем населенном пункте толком нет врачей, нет стационарного отделения, не так много продуктовых магазинов и аптек. Банковские услуги мне недоступны. Люди болеют, но местные "власти" не принимают никаких мер и не дают никаких объяснений. Я не могу выехать за пенсией, потому что не имею регистрации на подконтрольной территории. Поменять гривны на рубли можно: перевести гривны на карту такого "помощника", оплатить процент за услуги банка, ну а на руки получить рубли по грабительскому курсу. Но последние деньги уже на исходе, и продукты тоже. Что мне делать?».

«Я на заработках в Италии. Мне нужно возвращаться домой, там меня ждет семья. Если я останусь в чужой стране, где сейчас очень опасно находиться по причине пандемии, я могу заразиться и умереть. А моя семья останется без средств, потому что деньги я, естественно, потрачу на еду, жилье и лечение по месту пребывания. Что мне делать?».

Эти «простые сложные» вопросы помогут понять, что все мы – люди в разных жизненных обстоятельствах, но мы граждане одной страны, и имеем право находиться в Украине, имеем право рассчитывать на помощь и поддержку государства.

Кстати, переселенцы и жители неподконтрольных территорий в течение всех этих лет слушали наставления в стиле: «Государство вам ничего не должно, это просто такой сервис». И теперь, когда беда стала общей для всех, нам представляется шанс понять, что именно, кому и почему не должно, а обязано государство. Потому что в данном случае этот «сервис» нужен для сохранения жизни, здоровья и соблюдения гражданских прав и прав человека в Украине. И он был точно таким же «сервисом» для граждан, в дома которых пришла война. Хочется надеяться, что в борьбе с коронавирусом этот «сервис» будет работать лучше.