На Донетчине промышленное производство сократилось на 6,8%

Объем выпускаемой в Донецкой области промышленной продукции в январе-феврале 2020 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года сократился на 6,8%*. В феврале объем продукции был на 3,2% меньше, чем в феврале 2019 года, и на 0,7% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, с начала года не все предприятия имели достаточно заказов для стабильной работы. Сказалось также снижение спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса вследствие аномально теплой погоды. На динамику производства в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повлияло меньшее количество календарных и рабочих дней. В добывающей промышленности и разработке карьеров февральский объем продукции уменьшился по сравнению с январем 2020 года на 4,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,2%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,4%.

В январе–феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продукции уменьшился:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 1,8%;

производстве химических веществ и химической продукции – на 4,8%;

текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 7%;

производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 9,2%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 12,9%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 14,1%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 20,2%.

В то же время, увеличился в январе–феврале 2020 года по сравнению с январем–февралем 2019 года выпуск продукции:

в машиностроении на 3,1%;

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,4%.

Согласно статистическим данным, положительная динамика обеспечена на всех переделах металлургического цикла, то есть вырос выпуск чугуна, стали, проката. Так, производство плоских полуфабрикатов из нелегированной стали увеличилось с начала года на 16,8%.

Кроме того, добыча рядового угля в январе–феврале 2020 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года уменьшилась на 10,7% и составила 1,9 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 1,6 млн т, что по сравнению с январем–февралем 2019 года меньше на 16,9%. В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем объем каменного угля уменьшился на 2,7%, по сравнению с февралем 2019 года – на 14,1», – сказано в сообщении.

Производство электроэнергии в январе–феврале 2020 года по сравнению с январем–февралем 2019 года сократилось на 19,4%.

«В феврале 2020 года объем произведенной в регионе электроэнергии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 6,1%, по сравнению с февралем 2019 года – на 4,8%, что стало возможным вследствие снижения в единой энергосистеме Украины нагрузки на генерирующие мощности атомных электростанций», – добавили в ведомстве.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.