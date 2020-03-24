Так много погибших, как в Дебальцево, не видела нигде: История женщины-сапера

Сержант Ольга Прищепа уже 4-й год разминирует Донбасс от снарядов и мин. За плечами женщины 6 лет войны, в том числе, в Дебальцево, Чернухино, Катериновке, передает «АрмияInform».

Ольга, имеющая псевдоним «Кобра», – единственная женщина-сапер в своем батальоне. На войну пошла добровольцем в 2014 году, до этого никогда не имела дела с войском. Из столичного бухгалтера, которым работала много лет, стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас сержант Ольга Прищепа – сапер. Она главный сержант инженерного взвода одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ежедневно рискует собственной жизнью не меньше, чем раньше с боевыми побратимами под обстрелами на передовой. Неразорвавшиеся снаряды, мины, растяжки, закладки: сейчас ее задача находить и обезвреживать оставленные незаконными вооруженными формированиями (НВФ) смертоносные ловушки.

По словам Ольги, сапер остается живым, пока ему страшно. «Сапер остается живым до тех пор, пока ему страшно – потому что тогда он осторожен», – говорит она.

Фото: «АрмияInform»

Женщина добавила, что за годы войны не раз мысленно прощалась с жизнью. Так, в 2014 году в окрестностях Катериновки, когда была медиком добровольческого батальона, вместе с побратимами отправилась на задание. Бой начался внезапно. «Думала, мы не выйдем оттуда живыми», – вспоминает Ольга.

Машина, которая ехала впереди, взорвалась от попадания снаряда. В первые же минуты боя прямо на глазах у Ольги погибло сразу четыре человека, двое получили ранения. Во время обстрела пуля попала и в их машину, задела водителя. Команда въехала в кювет. Ольга чудом успела выпрыгнуть из нее и между взрывами побежала спасать раненых ребят.

«Раненых было много. Помню, как один мальчик, который имел девять пулевых попаданий, и казалось, что точно не выживет, поблагодарил меня за помощь... Я еле сдерживала слезы, потому что мысленно уже прощалась с ним... Я очень рада, что мне удалось его спасти и довезти. Он выжил», – рассказывает Ольга.

Таких спасенных жизней на ее счету не один десяток.

Ольга вспоминает Дебальцево. В феврале 2015 года их батальон вместе с другими базировался в самом городе в здании одного из учебных заведений. Получили задание выдвинуться на усиление подразделений в район Чернухино. Командир разделил батальон на две части. Ольга осталась с одной из них в Дебальцево. Комбат с другой отправился в Чернухино.

«Так много погибших и раненых, как в Дебальцево, я не видела больше нигде. Я не успевала всем помогать. Не хватало даже бинтов. Чтобы перевязывать раны, даже футболку порвала на себе. Комбат погиб 2 февраля, через пять дней мы вышли из Дебальцево. Выходили не через коридор, а на неделю раньше – это спасло батальон», – говорит женщина.

А потом добровольческий батальон росформировался. Ольга и часть бойцов перешли в подчинение Вооруженных сил. Ольга некоторое время служила еще медиком в ВСУ. Саперное дело было для нее закрыто. Ведь женщина не имела надлежащего образования. Хотя искать растяжки и обезвреживать мины Ольга научилась еще в батальоне Джохара Дудаева. Ее учителем был муж Амины Акуевой – Адам.

Бойцом добробата Ольга стала после того, как увидела объявление о наборе в интернете. «Позвонила, пришла на собеседование и осталась. Я никогда не имела дело с военными. Большинство украинцев, которые пришли в батальон, тоже. Эти люди, которые вызвались прийти на помощь нашей стране, учили нас всему: как правильно идти на выполнение задания, тренировали и физически, и психологически. Здесь я прошла курсы по тактической медицине, здесь впервые увидела, как обезвреживают растяжку, и увлеклась этим делом», – продолжает Ольга.

Сначала она просто наблюдала. Потом ассистировала. В ВСУ сумела убедить руководство отправить ее на специальные саперные курсы и наконец начала разминировать сама.

«Когда саперы увидели, что я разбираюсь в снарядах, взрывчатке, знаю, что и как устроено, поняли, что это мое. Говорят, женщина обычно более внимательна и терпелива, а в саперном деле именно это – главное», – делится Ольга.

Сначала она была командиром отделения, а сейчас главный сержант инженерно-технического взвода. Ольга имеет уже немалый опыт саперного дела, может разминировать чуть ли не весь спектр взрывоопасных предметов, который есть на вооружении у врага. Но несмотря на это, бдительности не теряет.

Фото: «АрмияInform»

Ольга говорит, что никто не застрахован от ошибок, даже опытный сапер. В 2017 году в Золотом она сама подорвалась на растяжке. Неделю лечила ранения в госпитале и волновалась, сможет ли дальше служить сапером.

«Только вернулась из госпиталя на позицию – попросила дать в руки гранату. И выдохнула. Все хорошо. Страха не было. Поэтому можно дальше работать», – вспоминает Ольга.

Дома о ее ранении дети узнали лишь впоследствии, случайно. Из ее разговора по телефону.

Ее сыновья знают, что мама делает важное дело. Поэтому, несмотря на ежедневные волнения, очень гордятся ею. «Когда я пошла на войну, младшему сыну было всего 8 лет, но он понял меня и поддержал. Сейчас мы постоянно на связи. Я редко бываю дома. Поэтому сыновья растут самостоятельными. Они хорошо знают, почему я здесь. Я – их гордость, а они – моя», – добавила Ольга.

Ежедневно она надевает экипировку, берет в руки металлоискатель, щуп и шаг за шагом очищает землю Донбасса от опасного «наследия» войны. И хорошо знает, как бы она ни скучала по своей семье, оставить начатое дело быстро не сможет. Ведь даже если активные боевые действия для большинства военных закончатся, работы у нее и ее коллег хватит еще на многие годы.