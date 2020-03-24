Коронавирус и ситуация на Донбассе: О чем Ермак говорил послам G7

В рамках регулярного диалога руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

В центре внимания был вопрос о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в нашем государстве.

«Собеседники высоко оценили усилия президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи был обсужден ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств», – говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что глава государства почти ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, во время которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Глава Офиса президента Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Андрей Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Напомним, что Ермак заявил, что в рамках Консультативного совета, который планируется создать при Трехсторонней контактной группе (ТКГ), украинская сторона будет вести переговоры только с теми представителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которые не имеют прямого отношения к вооруженному конфликту.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик».

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.