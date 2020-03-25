В Украине можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга, – министр

В Украине уже в этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга. Кабинет министров Украины принял инициированное Министерством здравоохранения постановление. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерством здравоохранения Украины.

Данное постановление утверждает порядок получения и предоставления стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации. «Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 млн ​​доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине», – заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, Порядок определяет требования:

к подбору доноров или донорских образцов;

к получению и предоставлению стволовых клеток;

к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

Отметим, что номер постановления и дата принятия в информации Минздрава не указаны.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил стоимость операций по трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом говорится в Постановлении КМУ от 18 декабря 2019 года № 1083.