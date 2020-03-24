Поступило более 160 миллионов: Глава Донетчины рассказал о погашении долгов по зарплате шахтеров

В Донецкой области 161,2 млн грн бюджетных средств поступило на государственные угольные предприятия на оплату труда шахтеров. Об этом сегодня, 24 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, из них на погашение задолженности по заработной плате за ноябрь 2019 года – 113 млн грн, на выплату зарплаты за февраль 2020 года – 48,2 млн грн.

«Благодаря этим средствам задолженность по заработной плате за ноябрь 2019 года погашена на 88%, остается непогашенной задолженность в сумме 33,5 млн грн (в том числе 28,2 млн грн ГП "УК "Краснолиманская", для которого государственная поддержка не предусмотрена)», – добавил Кириленко.

Глава области уточнил, что с учетом бюджетных средств выплата текущей заработной платы за февраль составляет 134,3 млн грн (51,2%).

По информации Кириленко, на лицевые счета шахтеров деньги начали поступать вчера вечером и сегодня в течение дня.

Как сообщалось ранее, в Украине на погашение задолженности по зарплате шахтерам перечислено 327 млн ​​грн. С горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020 года.