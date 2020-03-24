Бизнес остановился, а налоги – плати: Предприниматели Краматорска протестуют против закрытия рынков (Видео)

В Краматорске предприниматели устроили бойкот – протестуют против закрытия рынков. Из-за карантина они остались без работы и вынуждены увольнять наемных работников.

Сегодня, 24 марта, продавцы собрались под зданием городского совета. Предприниматель Ирина Селюта торгует хозяйственными товарами. По ее словам, теперь бизнес остановился, а налоги – плати. «Нам отменили ЕСВ для предпринимателей. Но за своих наемных работников я должна каждый месяц, будучи на карантине, платить по 5 тысяч. Практически. Плюс налог мой. То есть это 6 тысяч в месяц. Дохода я не имею. На данный момент у меня всего 2 тысячи. Двое детей. И неизвестно, сколько мне надо прожить», – говорит Ирина Селюта.

Предприниматели говорят, что перестали зарабатывать, а альтернативы никакой. «У меня муж туберкулезник, какая у него пенсия? 1 200. Мама онкобольная. Закрыли точку, вы представляете, что это такое? Я работала одна. А сейчас я не знаю, что мне делать», – поделилась предприниматель Майя Боевская.

«Я предлагаю так: или пуская власть думает, как нам выходить из этой ситуации, если они не могут, пускай выслушают нас. Они нас выслушивать не хотят. От власти я ничего не услышал. Никто к нам не вышел. Уже третий день мы сюда ездим. Зачем?» – сказал предприниматель Игорь Воробьев.

В профильном отделе с журналистами общались неохотно. А продавцам заявили, что не имеют юридических рычагов, чтобы отменить налоги. Но обещали разобраться с арендной платой за торговые объекты. «Мы выполняем указание и распоряжение штаба чрезвычайно комиссии. Сейчас мы будем разговаривать с руководством рынка и доведем это предпринимателям», – сообщила начальник отдела потребительского рынка, предпринимательства и регуляторной политики Краматорского горсовета Виктория Гончарова.

Предпринимателям, которые из-за карантина оказались в затруднительном финансовом положении, чиновники отдела посоветовали обратиться за материальной помощью в органы социальной защиты населения.

Напомним, в Краматорске в связи с введением в Донецкой области чрезвычайной ситуации ввели ряд ограничений и запретов. В том числе, с 23 марта 2020 года временно запрещена работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

Источник: ТК «Донбасс»