Пандемия коронавируса: В мире инфицировано свыше 400 тысяч человек

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 св мире оставило 407 485 тыс. человек по состоянию на сегодня, 24 марта. Об этом со ссылкой на статистические данные Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE) пишет «Новое время».

От коронавируса умерли 18 227 человек, а вылечились 104 234 человека.

В мире в пятерку лидеров по количеству подтвержденных случаев инфицирования входят: Китай – 81 591 инфицирован, Италия – 69 176, в США – 49 768, Испания – 39 676, Германия – 31 991.

Европейская топ-пятерка распространение COVID-19 выглядит так:

Италия – 69176;

Испания – 39 676;

Германия – 31991;

Франция – 20149;

Швейцария – 9117.

Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса, обогнав Азию.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.