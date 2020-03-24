В Донецкой области три города отказались от общественного транспорта

На сегодня в городах Донецкой области работает 543 единицы общественного транспорта. Об этом сегодня, 24 марта, на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На сегодняшний день 543 транспортных средства общественного транспорта в городах работает – 238 коммунального, 305 частного. В городах Бахмут, Покровск и Мирноград без сообщения общественного транспорта – соответствующие решения приняты комиссиями ТЭБЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, – ред.), транспорт не выходит», – сказал Литвинов.

Он также добавил, что подвоз врачей осуществляется в Покровске, Доброполье, Мирнограде, Авдеевке, а также в Марьинском районе с помощью коммунального транспорта.

Ранее сообщалось, что в городах Донецкой области работает 550 единиц общественного транспорта.