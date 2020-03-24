Карантин в Украине: Эксперт рассказал, будет ли скидка на оплату коммуналки

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) выступили за льготы по коммуналке до 50 – 75% из-за карантина, но если карантин в стране продлиться долго, то и скидка уже не поможет. Такую точку зрения выразил эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко, передает «Слово і Діло».

«Там, где муниципальные государственные предприятия производят коммунальные услуги, ситуация будет более-менее понятной и простой. Отрегулировать с ними цены и скидки реально. Однако, как договариваться с частными компаниями? Скорее всего, с ними каким-то образом придется согласовывать планы и что-то компенсировать», – предположил Сергей Дяченко.

По его мнению, сейчас власти, как никогда, должны найти способы облегчить оплату коммунальных услуг. Тем более, предположил он, что 3 апреля карантин может не закончиться.

«Для Украины и в вопросе оплаты счетов, и в целом для экономической сферы ситуация сложная. Люди остаются без средств к существованию, риск безработицы есть. Не исключены не только неплатежи, но и вообще мародерства», – выразил опасения Сергей Дяченко.

Энергетик отметил, что если карантин продлят на длительный период после 3 апреля, например, еще более, чем на месяц, то в вопросе оплаты коммуналки нужна уже не скидка, а более радикальные меры.

«Украина – бедная страна, возможностей найти средства немного. Возможно, вообще придется снимать коммунальные услуги на какой-то период», – подытожил Сергей Дяченко.