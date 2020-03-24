Экспорт товаров из Донецкой области: Валютная выручка сократилась почти на 37%

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе 2020 года уменьшились на 36,9% по сравнению с январем 2019 года и составили $339,5 млн*. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, за этот период предприятия региона вывозили продукцию в 71 страну мира.

На первое место в январе 2020 года вышла Турция, экспорт товаров в которую увеличился по сравнению с январем 2019 года в 2,6 раза и составил $61,8 млн. (18,2% общего объема).

Поставки в Италию, которая раньше занимала первое место, сократились в 2,6 раза, составив $56,1 млн, или 16,5% (второе место).

Третье место занял Китай, куда в январе 2020 года экспортировано товаров на $31,8 млн. (9,4% общего объема).

По данным ведомства, Российская Федерация оказалась на четвертой позиции. Поставки в эту страну по сравнению с январем 2019 года сократились на 28,3% и составили $25 млн, или 7,4% общего объема.

Также, экспорт товаров на европейский рынок, уменьшился по сравнению с январем 2019 года на 44,7%, составив $155,1 млн, или 45,7% общего объема.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе 2020 года составили $114,5 млн (33,7% общего объема), что по сравнению с январем 2019 года меньше на 2,3%.

Согласно статистическим данным, в 2,7 раза сократился в январе 2020 года по сравнению с январем предыдущего года экспорт товаров в США, составив $18,9 млн, или 5,6%.

Кроме того, экспорт товаров на африканский континент по сравнению с январем 2019 года уменьшился в 3,3 раза, составив $13,1 млн, или 3,8% общего объема.

Отмечается, что валютная выручка от экспортных поставок черных металлов в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года уменьшилась на 39,7% и составила $281,5 млн, или 82,9% экспорта всех товаров.

Сократился в январе 2020 года по сравнению с январем предыдущего года также экспорт:

изделий из черных металлов – на 8,4%;

продукции химической промышленности – вдвое;

готовых пищевых продуктов – почти в 10 раз.

В то же время, экспортные поставки продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем 2019 года на 66,7%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.