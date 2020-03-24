В Донецкую область прибыла помощь из Китая: Что и куда доставят

Начальник управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко рассказал, куда направят гуманитарную помощь, которая прибыла в область из Китая. Об этом он рассказал сегодня, 24 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Благодаря нашей Национальной полиции, вчера вечером был встречен борт, который доставил гуманитарную помощь из Китая в городе Днепр, утром эта помощь прибыла в госадминистрацию. Там быстрые тест-системы, лабораторные тест-системы, респираторы и изолирующие медицинские халаты четырех размеров. На данный момент респираторы будут переданы в Нацполицию, халаты и часть респираторов в лабораторию, где будет проводиться пцр-диагностика», – сказал Педенко.

Он также добавил, что сейчас переводится с китайского языка инструкция быстрых тестов, после чего будет понятно, куда их распределят. Что касается лабораторных тестов, а их 18 комплектов по 96 исследований за раз, то завтра из Киева в Славянск должен прибыть амплификатор, и начнется диагностика коронавирусной инфекции в Донецкой области.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составило 407 тыс. 485 человек по состоянию на сегодня, 24 марта.