Подвезу врача: Как на Донетчине волонтеры помогают медикам (Видео)

На время карантина в Украине волонтеры запустили акцию. Для того, чтобы медики могли вовремя добраться до работы, водители предлагают довезти их бесплатно. К ним присоединились и в Мариуполе. Объявления публикуют в социальных сетях.

Медсестра мариупольской больницы Юлия Полкунова живет за городом – в поселке Никольское. Путь с работы домой занимает около 3-х часов. Но сегодня будет гораздо быстрее, поскольку доедет на машине. «На Никольское автобусы не ходят, и большая проблема добраться и на работу, и с работы. Но большое спасибо Ларисе, она моя палочка-выручалочка, она помогает нашему отделению, тем, кто иногородние», – рассказывает Юлия.

Водитель Лариса Акуленко решила помогать медработникам бесплатно: отвозит и на работу, и с работы. «Сегодня буду столько, сколько нужно. Приехала забирать Аню, а она попросила двух девочек еще забрать. Поэтому, завозим по пути, а затем уже конечная точка – Никольское», – поясняет Лариса.

К акции присоединилась и волонтер Ольга Николаенко. Она также опубликовала объявление, и сегодня впервые подвезла медика. «Всегда готова прийти на помощь всем медицинским работникам. Могут быть и те люди, которые едут, например, в продуктовые магазины, продавцы. Я жду этих звонков и для меня никакой проблемы нет. Могу отказать только в том случае, если я заболею», – делится Ольга.

К акции хотят присоединиться и чиновники. Глава области планирует встретиться с волонтерами и поддержать их инициативу. «Мы обсудим ряд вопросов и, в том числе, как облгосадминистрация будет участвовать в этом процессе и, конечно, помогать материально, горюче-смазочными материалами», – отметил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Обратиться к волонтерам можно в соцсетях. Для этого нужно искать публикации по хэштэгу #ПодвезуВрача.

Источник: ТК «Сигма»