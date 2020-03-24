Мариуполь на карантине: Как проходят службы в храмах (Видео)

В Мариуполе на время карантина ограничения коснулись и религиозной деятельности. Большинство храмов в городе соблюдают правила по предотвращению распространения коронавируса.

Так, в храме Святителя Петра в Приморском районе города при входе есть резиновые перчатки, маски, антисептик и салфетки. По словам матушки Марины, лавки, пол и дверные ручки дезинфицируют каждый час. «Мы людей предупредили, они у нас в масках, в перчатках, стоят на полтора метра друг от друга. На причастие подходят – маску открывают, батюшка одноразовой ложечкой причащает, потом все это сжигается», – пояснила матушка Марина.

Еще в одном храме – Целителя Пантелеймона, есть информационные листовки и плакаты о коронавирусе. «Для всех прихожан мы бесплатно раздаем средства дезинфекции, салфетки. Прихожане были предупреждены, чтобы на службе было не более 10 человек. То есть, они подходят каждый в свое время. Заранее договариваются, чтобы каждый мог подойти к храму, помолиться и не мешать друг другу, не подвергать опасности людей», – рассказывает матушка Юлия Острякова.

Также в некоторых церквях на время карантина предлагают смотреть проповеди онлайн. «Мы уже объявили, призывали людей к тому, чтобы они не приходили, а оставаясь у себя дома могли через интернет смотреть, что происходит. Например, готовится группа прославления, они будут петь песни поклонения Богу и это будет транслироваться онлайн, прямой эфир», – рассказал секретарь церкви Михаил Наглов.

А вот мечеть в Приморском парке для верующих закрыли с первого дня карантина. Имам Шевка отмечает, что раньше здесь собиралось более 100 человек одновременно. «Из Африки, из Индии, Пакистана, из Европы, Турции и, конечно, местные жители мусульмане. Три недели до 10 апреля у нас службы не будет, коллективного намаза не будет», – пояснил имам.

Однако, не во всех храмах города соблюдаются правила карантина. Согласно же постановлению Кабинета министров Украины, все учреждения должны принимать меры для предотвращения распространения пандемии коронавирусной инфекции. «Ответственность за нарушение правил карантина для всех одинакова. Что касается сбора людей в церквях, то с настоятелями проведены профилактические беседы по соблюдению правил карантина», – отметил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Донецкой области Александр Полосухин.

Следует напомнить, что за нарушение карантина грозит штраф – от 17 тыс. грн.

Источник: ТК «Сигма»